Am Sonntag tritt der souveräne Spitzenreiter TuS Neuenkirchen in seinem zweiten Spiel nach der Winterpause bei Frisia Goldenstedt an. Im Hinspiel landete die Mannschaft von Michael Peplau mit 16:0 den höchsten Sieg der Kreisliga überhaupt. „So ein Spiel kommt so schnell nicht wieder“, erinnert sich Peplau an 90 Minuten. Inzwischen haben sich die Gastgeber verstärkt und zur Verfolgergruppe aufgeschlossen, sodass Peplau mit mehr Widerstand rechnet. „Wir dürfen Goldenstedt erst gar nicht ins Spiel kommen lassen“, hat der Bramscher die Parole ausgegeben, von Beginn an den Gegner unter Druck zu setzen.