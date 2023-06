Nele Fabeyer (in Blau) erzielte zwölf Tore für den TuS, wechselt nun aber zurück zur TSG Burg Gretesch. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Trainer sehen Potenzial Fußball beim TuS Neuenkirchen: Frauen und Männer wollen höher hinaus Von Matthias Benz | 09.06.2023, 11:19 Uhr

Die Fußballerinnen und Fußballer des TuS Neuenkirchen sind mitten in der Sommerpause. Nun ziehen die Trainer Bilanz und schauen schon nach vorn: In der kommenden Saison will der TuS ganz oben mitspielen.