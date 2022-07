Einstimmig sprach sich der Rat für die Umwandlung der Haupt- und Realschule Neuenkirchen in eine Oberschule zum kommenden Schuljahr aus. Formell müsse der Landkreis Vechta die Umwandlung beantragen, erklärte Ansgar Brockmann, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Die Gemeinde habe zwar die Schulträgerschaft vom Landkreis übernommen und wolle dies bei einer finanziellen Bezuschussung durch den Kreis auch für die Oberschule beibehalten – die Kreisverwaltung sei aber kraft Gesetzes die Behörde, die die Umwandlung bei der Landesschulbehörde beantragen könne. Zustimmung zeigte der Rat damit auch für eine Ganztagsbetreuung an der Oberschule an zwei Tagen pro Woche.

Die Ganztagsbetreuung wird auch ein Thema an den Grundschulen in Neuenkirchen und Vörden sein. „Der Bedarf ist in beiden Ortsteilen da“, fasste Brockmann die Ergebnisse einer Elternbefragung zusammen. Mit seinem Beschluss beauftragte der Rat die Grundschulen, Konzepte für ihre Ganztagsangebote zu erarbeiten, auf deren Grundlage der Gemeinderat dann über die Einrichtung von Ganztagsschulen zum Schuljahr 2012/13 beraten soll.

Vonseiten der Schulen ist laut Brockmann signalisiert worden, dass diese Konzepte noch vor der Sommerpause dem Rat vorgelegt würden. Dieser Zeitplan sei notwendig, da die Anträge für die Einrichtung von Ganztagsangeboten bis zum 30. November gestellt werden müssen, wie Brockmann sagte. Angesichts der Kommunalwahl im September und der anschließend anstehenden Konstituierung des neuen Rates wolle er das Thema am liebsten noch vor der Sommerpause abarbeiten.

Eine schnelle Entscheidung fasste der Rat bei der Beteiligung am regionalen Integrationskonzept der Marienschule Damme. Durch die einstimmige Entscheidung zugunsten der Teilnahme bekomme die Grundschule Neuenkirchen zwar einige Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus Damme zurück. Gleichzeitig erhalte die Schule aber 24 zusätzliche Lehrerstunden für die Förderung dieser Kinder. Nicole Karadag (SPD) begrüßte die Entscheidung, mahnte aber, dass „die anderen Kinder nicht unter den Scheffel fallen“ dürften.