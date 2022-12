An der A1 wird in Höhe des Niedersachsenparks eine zusätzliche Auf- und Abfahrt errichtet. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Auch als Ortsumgehung Vörden wichtig Freude in den Rathäusern über künftige A1-Anschlussstelle Rieste Von Marcus Alwes | 08.12.2022, 12:31 Uhr

Dass der Weg zum Bau der zusätzlichen Anschlussstelle Rieste an der A1 jetzt frei ist, wird in den Rathäusern der Region sowie in den Kreisverwaltungen in Osnabrück und Vechta ausnahmslos begrüßt - insbesondere wegen der positiven Aspekte für Wirtschaft und Tourismus.