In Campemoor brannte am Dienstagabend ein Strohballenlager nieder. Foto: NWM-TV up-down up-down War es Brandstiftung? Feuerwehr löscht Brand in Moorgebiet in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 24.05.2023, 11:50 Uhr

Ein Lager mit 100 Strohballen brannte am Dienstagabend auf einem Bauernhof in Campemoor in Neuenkirchen-Vörden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.