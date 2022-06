„Da haben wir die Aufgabe zu leicht genommen“, erinnert sich TuS-Obmann Andreas Berens an einen ernüchternden Nachmittag. Während dann aber der Neuling seine Ligatauglichkeit trotz Rückschlägen unter Beweis gestellt hat, ist Höltinghausen in die Abstiegszone zurückgefallen, wo Experten den nächsten Gast im Pias-Sportpark vor der Saison eingeordnet hatten. Ein Testspiel gegen VfLOsnabrück II ging am Dienstag zwar 3:4 aus, zeigte aber, dass die Neuenkirchener spielerisch und taktisch mithalten konnten. „Das war gut für die Moral“, freute sich Berens. Vor allem waren Mitan Bal und Stefan Oevermann ein gleichwertiger Ersatz für die verletzten Innenverteidiger Lukas Timphaus und Dennis Eismann. Mit einem Heimsieg festigte der TuS auch seinen Mittelplatz.