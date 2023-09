Hatte es zunächst geheißen, der Standort Vörden werde „bis 2025“ schließen, wird nun bereits am 30. April 2024 die Herstellung von Kochschinken, Brat- und Brühwurst auf dem 20.000 Quadratmeter großen Firmengelände an der Schillerstraße enden. Das gab eine Kommunikationsagentur im Auftrag des Unternehmens bekannt. Die Belegschaft sei bereits informiert, zuletzt arbeiteten knapp 300 Beschäftigte in Vörden.

Veränderte Marktbedingungen

Im Frühjahr 2023 waren die Pläne von „Family Butchers“ zur Schließung des Werks in Vörden bekannt geworden. Wie andere Unternehmen sei auch The Family Butchers von den veränderten Marktbedingungen betroffen, hieß es zur Begründung. Und weiter: Seit Jahren leide die Branche darunter, dass immer weniger Fleisch- und Wurstwaren verkauft werden. Die Auswirkungen der Inflation und die gestiegenen Energiekosten hätten die Situation zusätzlich verschärft. Die erhöhten Produktionskosten hätten nicht ausreichend an den Verbraucher weitergegeben werden können.

Das „Aus“ nach 75 Jahren

Das Werk in Vörden hat seine Ursprünge in einer kleinen Schlachterei, die 1949 von Friedrich Sickendiek gegründet wurde. 2003 übernahm die H. & E. Reinert Westfälische Privat-Fleischerei die Sickendiek Fleischwarenfabrik und brachte diese in den 2020 erfolgten Zusammenschluss mit der Firma Kemper aus Nortrup zu „The Family Butchers“ ein. Nach genau 75 Jahren wird nun Schluss sein.