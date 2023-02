In Neuenkirchen-Vörden Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Von der verkehrten Seite eingefahren Pkw-Fahrerin verwüstet Einbahnstraße in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 22.02.2023, 15:08 Uhr

In Neuenkirchen-Vörden verlor eine Fahrerin vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr in verkehrter Richtung in eine Einbahnstraße, beschädigte vier Autos und zog sich schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit.