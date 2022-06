Um 10 Uhr soll es am Sonntag, 28. Juli, auf dem Gelände der Treckerfreunde in der Severinghausener Mark losgehen. Ein Zelt, die Sitzgarnituren und ein Sandkasten für die Kinder werden von den Treckerfreunden gestellt und aufgebaut. Wer teilnehmen möchte, kann für eine Spende in Höhe von 45 Euro eine Bierzeltgarnitur (ein Tisch, zwei Bänke) reservieren und bekommt obendrauf zwei Brötchen pro Person und so viel Kaffee, wie man möchte. Beim Belag der Brötchen kann jeder selbst entscheiden, was drauf soll. Für das Mitbringen von Salami oder Schinken, Käse oder Joghurt, Gurken oder Marmelade und des nötigen Geschirrs und Bestecks sind die brunchenden Familien, Vereine und die sonstigen Teilnehmer selbst zuständig.

Neben dem Spendenerlös, der durch die Vermietung der Sitzgarnituren erzielt wird, besteht auf dem Gelände der Treckerfreunde darüber hinaus die Möglichkeit, Hüte und Handtaschen zu erwerben, die Kaufmann Stefan Koper-Schulte zur Verfügung stellt. Der Erlös wird ebenfalls der Bürgerstiftung zugutekommen. Für die musikalische Begleitung des Tages konnten die Initiatoren das „Krebsbach-Trio“ gewinnen.

Im Bürgerbrunch sehen die Vertreter der Bürgerstiftung eindeutig das Potenzial für weitere Veranstaltungen dieser Art. Das Stiftungsmotto „Wir, für uns!“ stehe stellvertretend für den Gedanken des Bürgerbrunchs, und eine regelmäßige Folgeveranstaltung sei durchaus das Ziel der gemeinnützigen Initiative, erklärte der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Norbert Feldkamp.

Bis zum 21. Juli kann man sich unter Telefon 0170/1631658 oder der E-Mail-Adresse hermann.schuette@voerden.de anmelden und eine Bierzeltgarnitur reservieren. Für die Spende in Höhe von 45 Euro kann eine Spendenquittung ausgestellt werden.