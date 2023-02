In Bramsche gibt es bereits die Initiative „Radeln ohne Alter“. Nun werden auch in Neuenkirchen-Vörden zwei E-Rikschas angeschafft. Archivfoto: Holger Schulze up-down up-down Anschaffung der Bürgerstiftung E-Rikschas sollen Senioren in Neuenkirchen-Vörden Freude bereiten Von Hans Schmutte | 25.02.2023, 12:01 Uhr

In Neuenkirchen-Vörden stehen in Kürze zwei E-Rikschas für Ausflüge mit Personen zur Verfügung, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Finanziert werden diese besonderen Fahrräder durch eine Spende.