8. bis 10. Juli 2023 Neuenkirchen-Bieste feiert drei Tage lang Schützenfest Von noz.de | 07.07.2023, 06:46 Uhr

Der Schützenverein Neuenkirchen-Bieste feiert vom 8. bis zum 10. Juli 2023 sein Schützenfest. Ein Überblick, was die Schützen an den drei Tagen am Schützenplatz an der Alfhausener Straße erwartet.