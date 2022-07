Im heimischen „pias“-Sportpark trifft der frischgebackene Meister TuS Neuenkirchen auf SFN Vechta. Anpfiff ist um 15 Uhr.

„Wir wollen das Double als Krönung der Saison“, kündigt Meistermacher Michael Peplau an und lässt keinen Zweifel daran, dass seine Elf hoch motiviert ist und auf Sieg spielt – auch, um die im November selbst verschuldete 1:2-Heimniederlage gegen Vechta auszubügeln, die den TuS-Trainer immer noch wurmt. Deshalb hat Peplau auch abrupt die Aufstiegsfeier mit Wochenbeginn für beendet erklärt und alle Konzentration aufs prestigeträchtige Pokalfinale gerichtet.

Mit dem Heimvorteil im Rücken gilt der souveräne Aufsteiger in die Bezirksliga als eindeutiger Favorit. „Wir können uns nur selbst schlagen“, warnt der Bramscher seine Spieler davor, die Herausforderung auf die leichte Schulter zu nehmen – zumal sich Vechta zuletzt auswärts beim Tabellensechsten Lutten keine Blöße gegeben hat. Der 42-Jährige hat seinen Kader, der in der Kreisliga vom Start weg seine Ausnahmequalitäten unter Beweis gestellt hat, komplett zur Verfügung und kann die Wunschelf aufbieten. Übrigens: Am Sonntag, 20. Mai, kommt es nur drei Tage nach dem Finale zur möglichen Revanche, wenn der TuS am vorletzten Spieltag um 15 Uhr in der Kreisstadt antritt.