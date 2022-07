In der Kirchengemeinde St. Bonifatius Neuenkirchen hat es in den 90er Jahren Fälle sexuellen Missbrauchs duruch katholische Amtsträger gegeben. FOTO: Steffen Oevermann up-down up-down Studie des Bistums Münster Neue Details zu Missbrauchsfällen in Neuenkirchen Von Steffen Oevermann | 05.07.2022, 05:42 Uhr

In der Missbrauchsstudie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster nehmen die Taten der katholischen Amtsträger Bernhard Janzen und Heinz Pottbäcker in der Neuenkirchener Kirchengemeinde St. Bonifatius breiten Raum ein. Damit flammt auch die Diskussion in der Gemeinde neu auf.