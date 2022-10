Foto: Reinhard Fanslau Konzert im Kulturbahnhof Alternative Folk-Musik kann so schön sein: Doghouse Roses in Neuenkirchen-Vörden Von Reinhard Fanslau | 02.10.2022, 11:25 Uhr

Mit ergreifend schöner alternativer schottischer Folk-Musik zog das Duo Doghouse Roses am Samstagabend das Publikum im Kulturbahnhof Neuenkirchen-Vörden in den Bann. Nach gut zwei Stunden gingen die Besucher in dem Gefühl nach Hause, ein außergewöhnlich gutes und intensives Konzert erlebt zu haben.