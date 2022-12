Das Auto der 31-Jährigen überschlug sich mehrfach und wurde an der Seite aufgerissen Foto: NWM-TV up-down up-down Bei Neuenkirchen-Vörden 31-jährige Frau stirbt nach Unfall neben ihrem Fahrzeug Von Anke Schneider | 20.12.2022, 08:11 Uhr

In der Nacht zu Dienstag ist es auf der Landstraße 846 in der Nähe von Neuenkirchen-Vörden in Fahrtrichtung Damme zu einem Unfall gekommen. Eine 31-jährige Frau verunglückte tödlich.