Marktgemeinschaft lädt ein Fahrgeschäfte, Freibier, Flohmarkt: Drei Tage lang Cisse 2023 in Vörden Von noz.de | 14.09.2023, 15:11 Uhr Karussells und Verpflegungsstände sind bei der Vördener Cisse gleichermaßen beliebt. Archivfoto: Steffen Oevermann

Die Cisse 2023 in Vörden beginnt am Freitag, 14. September. Die Marktgemeinschaft bietet drei Tage lang Programm an.