Standort Neuenkirchen-Vörden Firma Cirkel lädt zum Jubiläum zur Besichtigung des Kalksandsteinwerks ein Von noz.de | 08.08.2023, 12:16 Uhr Der Sand als wichtigster Rohstoff vor einem Siloturm am Werk in Neuenkirchen-Vörden. Archivfoto: Marcus Alwes

Die Firma Cirkel in Neuenkirchen-Vörden wird 125 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Was Besucher am Freitag, 25. August 2023, auf dem Gelände rund um das Kalksandsteinwerk erwartet.