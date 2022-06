Lippen gespannt und ins Mundstück der Minituba geblasen: Charlotte aus der 3b und Wolfram Krumme. FOTO: Archiv Bühne frei für junge TalenteMusikschultag: Musikschultag in Neuenkirchen Von Holger Schulze | 17.03.2011, 14:04 Uhr

O. „Ihr seid jetzt alle ein Radio, und auf mein Zeichen hin geht das Radio an und wieder aus“. Es ging am Donnerstag lebhaft geräuschvoll im Eingangsbereich der Grundschule in Neuenkirchen zu, als Hilke Romann das Dirigierkommando übernahm.