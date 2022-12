In der Halle an der Schulstraße findet das Turnier von BS Vörden statt. Symbolfoto: imago/Pressedienst Nord up-down up-down BS Vörden lädt ein Hallenfußball in Vörden für guten Zweck und mit ungewöhnlichen Regeln Von noz.de | 27.12.2022, 16:18 Uhr

Ein Hallenfußball-Turnier veranstaltet BS Vörden am 7. Januar 2023 in der Turnhalle an der Schulstraße - mit ungewöhnlichen Regeln und für einen guten Zweck.