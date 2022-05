Freuten sich zusammen auf das Spargelessen der Union bei „Kruse“ in Grapperhausen: Stefan Wehinghaus aus Neuenkirchen, Ex-Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach , MdL Christian Calderone und der CDU-Kreisvorsitzender André Hüttemeyer. FOTO: CDU-Ortsverband Rund 120 Gäste folgten Einladung Bosbach prominenter Gast beim CDU-Spargelessen in Neuenkirchen Von noz.de | 18.05.2022, 15:21 Uhr

Schulterklopfen für den jüngsten Wahlerfolg der Union in Nordrhein-Westfalen, dazu Gedanken zur überregionalen Politik in Berlin sowie zum kommunalen Geschehen im Südoldenburgischen. Das Spargelessen der CDU in Neuenkirchen kam durchaus abwechslungsreich daher.