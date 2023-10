Schulsportplatz vor Umgestaltung Bekommt der Jugendtreff in Neuenkirchen-Vörden ein neues Zuhause? Von Hans Schmutte | 11.10.2023, 15:06 Uhr In das ehemalige Lehrerhaus neben der OBS Neuenkirchen soll nach Vorstellung der CDU-Fraktion der Jugendtreff verlegt werden. Die Schule meldet Eigenbedarf an. Foto: Hans Schmutte up-down up-down

Der Gemeinderat Neuenkirchen-Vörden hat den ersten Schritt zur grundlegenden Umgestaltung des Schulsportplatzes an der Neuenkirchener Oberschule (OBS) gemacht. In diesem Zusammenhang wurde auf der jüngsten Ratssitzung auch über eine Verlegung des Jugendtreffs Neuenkirchen in Räume des ehemaligen Lehrerhauses an der OBS diskutiert.