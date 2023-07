Im Baugebiet Nörtebruche soll auch eine Kindertagesstätte entstehen. Foto: Hans Schmutte up-down up-down Wohngebiet am Mühlendamm Baugebiet Im Nörtebruche sorgt für Diskussion im Rat Neuenkirchen-Vörden Von Hans Schmutte | 11.07.2023, 13:44 Uhr

Obwohl die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer Sitzung eine Empfehlung für die Auslegung des Bebauungsplans „Im Nörtebruche“ in Neuenkirchen-Vörden abgegeben hatte, bestand in der beschließenden Gemeinderatssitzung noch Diskussionsbedarf.