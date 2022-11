Wo bislang das Gartengelände am Schierberger Krug zu finden ist, sollen demnächst unter anderem Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile entstehen. Foto: Lena Weimer up-down up-down Empfehlung nach geheimer Abstimmung Gemeinde will Planverfahren für Campingplatz in Neuenkirchen starten Von Lena Weimer | 30.11.2022, 11:38 Uhr

Das Thema „Campingplatz in Nellinghof“ ist noch nicht vom Tisch. Jedenfalls nicht, wenn es nach dem Bauausschuss der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden geht. Der hat in seiner jüngsten Sitzung in geheimer Abstimmung denkbar knapp eine Änderung des Flächennutzungsplans empfohlen - und somit den Weg für ein Planverfahren geebnet.