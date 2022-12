Yvonne Stuckenberg (links) und die Damen des TV Vörden liegen jetzt auf Platz drei. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Regionalliga: Hagener SV zu stark Basketballerinnen des TV Vörden kassieren erste Saisonniederlage Von Sascha Knapek | 05.12.2022, 19:03 Uhr

In einem punktarmen Heimspiel gegen den Hagener SV haben es die Basketball-Damen des TV Vörden verpasst, in der 2. Regionalliga Nord-West ohne Niederlage zu bleiben. Aufgrund des 49:45-Erfolgs steht Hagen jetzt an der Tabellenspitze.