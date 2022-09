Vörden und Hesepe/Sögeln gehören zu den Topteams der Kreisklassen. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Auch Hesepe und Kalkriese II siegreich Ballsport Vörden bleibt in der Kreisklasse weiter ungeschlagen Von Matthias Benz | 05.09.2022, 18:18 Uhr

In der Kreisklasse Vechta hat Ballsport Vörden den vierten Sieg in Folge gefeiert. Beim SV Hesepe/Sögeln war es in der Bramscher Staffel sogar schon der fünfte. Alle Spiele vom Wochenende im Überblick: