Foto: Stella Blümke Werk wird bis 2025 geschlossen Das sagt Ansgar Brockmann zum Ende von The Family Butchers in Vörden und | 18.04.2023, 15:24 Uhr Von Stella Blümke Mirko Nordmann | 18.04.2023, 15:24 Uhr

Am Montagnachmittag erfuhr Neuenkirchen-Vördens Bürgermeister Ansgar Brockmann davon, dass der Fleisch- und Wurstwarenhersteller The Family Butchers den Betriebsstandort Vörden bis 2025 schließen will. Er kann die persönliche Enttäuschung der fast 300 Mitarbeiter verstehen.