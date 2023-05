In einem Betrieb in Neuenkirchen-Vörden trat Ammoniak aus. Foto: NWM-TV up-down up-down Ammoniak ausgetreten Gasalarm in Betrieb in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 24.05.2023, 12:54 Uhr

Gasalarm im Gewerbegebiet Hörsten in Neuenkirchen-Vörden: In einem Betrieb trat am Mittwochmorgen Ammoniak aus.