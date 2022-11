Die Spendenaktion der örtlichen Bürgerstiftung läuft: (v. l.) Theresa Middendorf, Christina Theilmann, Konrad Stromann, Brigitte Theilmann und Mechthild Dreishing haben sie vorbereitet. Foto: Dennis Brömlage up-down up-down Sammlung für hilfsbedürftige Kinder Bürgerstiftung-Aktion „Wünsch Dir was“ in Neuenkirchen-Vörden angelaufen Von noz.de | 25.11.2022, 16:06 Uhr

Unter anderem während der Weihnachtsmärkte am Sonntag, 27. November, in Vörden und am 10. Dezember in Wenstrup werden weiterhin Holzsterne für die Aktion „Wünsch Dir was“ angeboten. Die Spendensammlung findet zum insgesamt siebten Mal statt.