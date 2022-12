Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden darf mit den Gebühren weder Gewinne noch Verluste machen. Deshalb wird alle zwei Jahre neu berechnet. Symbolfoto: Hans Schmutte up-down up-down Kosten neu kalkuliert Abwassergebühren in Neuenkirchen-Vörden steigen teils deutlich Von Hans Schmutte | 02.12.2022, 17:47 Uhr

Alle zwei Jahre werden die Gebührensätze für die Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerung in Neuenkirchen-Vörden neu festgesetzt. Für eine in Teilbereichen deutliche Erhöhung stimmte der Finanzausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag.