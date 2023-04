Auf der Autobahn stießen bei Holdorf zwei Militärlaster zusammen. Foto: NWM-TV up-down up-down Staus von Bramsche bis Dinklage Militärlaster krachen auf Autobahn bei Holdorf ineinander Von Martin Schmitz | 05.04.2023, 16:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Urlaubsverkehr und Unfälle sorgen am Mittwoch für Staus auf der Autobahn A 1 Richtung Norden von Bramsche bis nach Dinklage. In Holdorf stießen in einer Militärkolonne zwei Lkw zusammen.