Schwerpunkt Jugendsport Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden zufrieden mit 2017

Neuenkirchen-Vörden. Die Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden konnte 2017 Über rund 22 500 Euro Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden verfügen.

Im laufenden Jahr wurden etwa 20 000 Euro für die zahlreichen Projekte ausgegeben, 4000 Euro auch für Miete und allgemeine Verwaltungskosten. Das Stiftungskapital erhöhte sich leicht um 3000 auf jetzt 223 000 Euro. Vorgestellt wurde das Zahlenwerk vom Vorsitzende der Bürgerstiftung, Norbert Feldkamp und seinem Stellvertreter, Dr. Andreas Dreishing, im Rahmen des Jahrespressegesprächs.

Auch durch die erwarteten Mittelzuflüsse aus dem Windparkbetrieb in Höhe von rund 36 000 Euro jährlich wird sich an der finanziellen Situation der Bürgerstiftung nichts ändern. Die Vergabe in Höhe von 24 000 Euro erfolgt in ein durch den Vergabeausschuss festgelegtes Projekt. Der Ausschuss besteht aus Vertretern des Windparkbetreibers, der Grundstückseigentümer und der Bürgerstiftung. 2018 fließt das Geld in die Jugendsportförderung der Gemeinde. Die restlichen 12 000 Euro vergibt die Bürgerstiftung ohne Beteiligung des Vergabeausschusses, allerdings auch zweckgebunden in die Jugendsportförderung.

Projekt Bildungsfonds wird fortgesetzt

Mit der Entwicklung der Stiftung im zu Ende gehenden Jahr zeigte sich Feldkamp sehr gut zufrieden. Für 2018 wird mit geringeren Einnahmen gerechnet, da von den drei 2017 durchgeführten Benefizveranstaltungen nur die Tafelrunde jährlich stattfindet. Den Bürgerbrunch wird es erst wieder 2019 geben, der nächste Termin für die Gala der Vereine steht noch nicht fest. Für 2018 sei daher noch mehr Kostendisziplin angesagt, so Feldkamp. Das laufende Projekt Bildungsfonds wird 2018 um das Element einer offenen Freitagsbetreuung an der Grundschule Vörden erweitert. In Kleingruppen werden dabei 16 von der Schule vorgeschlagene Kinder mit Förderbedarf besonders unterstützt. Auch der den Schulen zur Verfügung gestellte Etat zur unbürokratischen Hilfe für bedürftige Kinder im Einzelfall wird weiterhin mit finanziellen Mitteln von der Bürgerstiftung ausgestattet.

In 2018 fortgeführt werden auch das seit über zehn Jahren bestehende Leseprojekt und die Arbeit im Senioren- und Sozialbereich. Bei Erstgenanntem konnten den Büchereien in Neuenkirchen und Vörden 2017 je 1000 Euro zur Verfügung gestellt werden, zur Aufstockung ihrer dürftigen Buchbestände. Förderpreise erhielten 2016 die Grundschulen Vörden und 2017 Neuenkirchen.

Ehrenamt weiter stärken

Das Ehrenamt soll 2018 weiter gestärkt und mit der Auslobung eines Förderpreises geehrt werden. Er wird an eine Institution oder Einzelperson vergeben. 2017 wurden fünf Mitarbeiter der Heimstatt geehrt, die seit 20 Jahren den Tag der Begegnung organisiert haben. 500 Euro kamen so der Einrichtung zugute.

Als Ziel für 2018 nannten Feldkamp und Dreishing die weitere Stärkung der zwei tragenden Säulen der Bürgerstiftung, des Ehrenamts und des Stiftungskapitals. Ehrenamtliche Helfer werden noch dringend gesucht, wobei diese den Zeitaufwand und den Bereich, in dem sie Unterstützung leisten wollen, individuell selber festlegen können.

Die Zahl der Stifter ist inzwischen auf 103 angewachsen, 73 waren Gründungsstifter. Zustiftungen sind ab einem Betrag von 500 Euro möglich. Der Betrag wurde bewusst niedrig gewählt, damit möglichst viele Bürger sich diesen Beitrag leisten können, so Feldkamp.