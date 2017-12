Gemeinde noch jung Kindermusical „Hanna“ in Neuenkirchen-Vörden aufgeführt

Kindermusical „Hanna“ in Neuenkirchen-Vörden aufgeführt MEC öffnen

Die Freie Evangeliums-Christengemeinde führte das Kindermusical „Hanna“ auf. Foto: Stefanie Demund

std Neuenkirchen-Vörden. Am Sonntag, 24. Dezember 2017, wurde das Kindermusical „Hanna - Das lang ersehnte Geschenk“ in der Freien Evangeliums-Christengemeinde in Neunkirchen-Vörden aufgeführt.