VITA Centrum e.V. wird Träger Betreuungsangebot für Kleinkinder in Neuenkichen erweitert

Neuenkirchen-Vörden. Einen Kooperationsvertrag haben die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden und VITA Centrum e.V. zum Betrieb einer Großtagespflegestelle unterzeichnet. Bereits zum 1. März 2018 soll sie in dem ehemaligen Wohngebäude Wittenberg 8 ihren Betrieb aufnehmen.

In der sogenannten Großtagespflegestelle werden bis zu zehn Kinder im Alter von null bis drei Jahren betreut.

Es handelt sich neben den „Dorfzwergen“ in Neuenkirchen und dem „Kindernest“ in Vörden um die dritte Einrichtung dieser Art, hier allerdings mit angestelltem Betreuungspersonal. Bürgermeister Ansgar Brockmann betonte bei der Vertragsunterzeichnung, dass es keine Konkurrenz zu den bestehenden Einrichtungen sein soll, sondern mit Blick auf die Geburten- und Einwohnerentwicklung in der Gemeinde eine Ergänzung des Angebotes. Dabei werde großer Wert darauf gelegt, dass die Betreuungszeiten flexibel sind und Randzeiten mit abgedeckt werden. Er sei froh, so Brockmann, auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt ein passendes Gebäude gefunden zu haben. Zusammen mit der Erweiterung der Kita Sonnenland (um eine Gruppe mit 25 Plätzen) reiche das Angebot damit für den Moment aus.

Betreuungszeiten flexibel und Randzeiten abgedeckt

Mit Landes- und Kreiszuschüssen in Höhe von 68000 Euro wird das Gebäude Wittenberg 8 so umgebaut, dass es den geforderten Standards einer derartige Einrichtung entspricht. Neben einem großen Gruppenraum entstehen zwei Ruheräume, ein Büro, sanitäre Einrichtungen, ein behindertengerechter Zugang und ausreichend Parkflächen. Ein großer Spielplatz ist direkt gegenüber dem Gebäude vorhanden. Die Gemeinde hat dieses langfristig angemietet und stellt es dem Einrichtungsträger, dem VITA Centrum e.V. zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um einem gemeinnützigen Verein, der bereits in Vechta eine Großtagespflegestelle betreibt. Die 1. Vorsitzende, Melanie Philip, betonte, es sei kein Einrichtung, mit der Geld verdient werden könne. Die Kindern sollen in der Einrichtung bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und ihrer individuellen Fähigkeiten unterstützt werden.

Anzeige Anzeige

Mit Bianca Macke wurde bereits eine erfahrene und engagierte Tagesmutter gewonnen. „Das Wohl der Kinder mit einem harmonischen Übergang in den Kindergarten und eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist mir besonders wichtig“, sagt sie. Eine Erzieherin wird noch gesucht.

Tagesmutter ist da, Erzieherin wird noch gesucht

Martin Wiewerich, Amtsleiter für Familie und Soziales, betonte, mit diesem unkonventionellen Angebot würde man dem individuellen Wohl der Kinder und der beruflichen Situation der Eltern entgegengekommen. In dem zu seinem Amt gehörenden Familienbüro würden die Eltern beraten, um die bestmögliche Lösung zu finden. In enger Kooperation mit dem Betreiber VITA Centrum werde bei der Vergabe der Plätze auf eine gesunde Mischung aller gesellschaftlichen Gruppen und Kulturen geachtet, versichert Wiewerich.

Die von den Eltern zu tragenden Kosten richten sich individuell nach deren Einkommen. Ein Name für die neue Großtagespflegestelle ist noch nicht gefunden. Martin Wiewerich schlug als Fußball- und Bremen-Fan scherzhaft „Werderkids“ vor, worauf der Bürgermeister – ein bekennender Bayern-München-Anhänger – mit „Sterne des Südens“ konterte. Wirklich geeignete Namensvorschläge und Anmeldungen für einen Pflegeplatz können von Bürgern unterdessen gerne an das Familienbüro der Gemeinde, Kerstin Müller, gerichtet werden.