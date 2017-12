Investitionen trotz knapper Kassen Finanzausschuss in Vörden segnet Haushaltsentwurf 2018 ab

Neuenkirchen-Vörden. Einigkeit herrschte unter den Mitgliedern des Finanz- und Wirtschaftsausschusses beim Blick auf den Entwurf des Gemeindehaushaltes 2018. Das Zahlenwerk wurde einstimmig abgesegnet – und es enthält eine Reihe von bemerkenswerten, nicht mehr aufschiebbaren Investitionen.

Demnach will die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden im kommenden Jahr einmal mehr stolze 385500 Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung stecken, 540000 Euro in die Abwasserbeseitigung, etwas mehr als ein Million Euro in den Grunderwerb (überwiegend für Gewerbeflächen), ca. 800000 Euro in die Dorferneuerung Vörden, 570000 Euro in einige Straßenbaumaßnahmen sowie 740000 Euro in die Ausstattung und die bauliche Erweiterung der Schulen.

„Es gibt hohe Steuereinnahmen. Aber die finanzielle Situation ist sehr, sehr angespannt“, sah die Gemeindekämmerin Doris Suhrenbrock trotz aller großen Investitionen kaum einen Grund für Euphorie. Bürgermeister Ansgar Brockmann sprang ihr zur Seite und wähnte die stark wachsende Kommune (inzwischen 8552 Einwohner) bei den Ausgaben „an einem Limit“.

Auch der Finanz- und Wirtschaftsausschussvorsitzende Heinrich Brand (CDU) lobte den vorliegenden Haushaltsentwurf für 2018 („Eine runde Sache“), mahnte aber im Vorausblick auf die kommenden Jahre: „Wir könnnen nicht immer nur den Mercedes fahren…“ Die Gemeinde, so Brand, stehe finanziell vor „sehr großen Herausforderungen“.

Der von Kämmerin Suhrenbrock vorgelegte Haushalt für 2018 sieht bei Aufwendungen von ca. 14,4 Millioen Euro ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Der Zugriff auf eine vorhandene Überschussrücklage macht dieses möglich.

Im Bereich der Verbindlichkeiten ist aber – im negativsten Fall (durch das Abrufen aller Ermächtigungen in voller Höhe) – ein Anwachsen des Schuldenstandes der Gemeinde auf bis acht Millionen Euro bis Ende des Jahres 2018 möglich. Aktuell liegt er bei „nur“ 5,1 Mio. Euro.

Mit diesen Zahlen wird sich nun am Dienstag, 12. Dezember, auch der gesamte Gemeinderat befassen. Dann soll der Haushaltsentwurf endgültig abgesegnet werden.