Adventsserie „Angekommen“ Auel Kelifa kam aus Eritrea nach Neuenkirchen

Neuenkirchen-Vörden. Sie leben in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden, Rieste. Manche seit Jahrzehnten, andere erst seit ein paar Monaten. Sie sind geflohen oder haben Arbeit gesucht und manchmal auch die große Liebe gefunden. Die Adventsserie „Angekommen“ beschreibt moderne Herbergssuchen. Heute: Awelker Kelifa aus Neuenkirchen-Vörden.

Mehrere Jahre war er als Kind auf der Flucht. Der in Eritreas Hauptstadt Asmara geborene Awelker Kelifa, Rufname „Auel“, lebt seit 32 Jahren in Deutschland und kümmert sich um geflüchtete Menschen – sowohl ehrenamtlich als inzwischen auch hauptberuflich. Mit Ehefrau und vier Töchtern wohnt er in Neuenkirchen.

Als er fünf oder sechs Jahre alt war – so genau kann Auel Kelifa das nicht mehr sagen, machte sich seine Mutter in den Kriegswirren zusammen mit ihm, einem älteren und einem jüngeren Bruder auf die Flucht, die seinem Vater zuvor schon geglückt war. Eine lange Odyssee beginnt. Mit Schleusern geht es auf Eseln und Kamelen, streckenweise auch zu Fuß über die Grenze in den Sudan. Einige Male sei er nachts geweckt worden, um sich vor Soldaten zu verstecken. „Wenn die Mutter sagt -still- dann bist du auch still“, erinnert er sich an diese Schrecken. Doch „die Situation bringt dich dazu, stark zu sein“, stellt er fest. Seiner Mutter falle es aber immer noch schwer, über diese Zeit zu reden.

Vier Sprachen fließend

1985 gelangt er mit seiner Familie nach Deutschland, zwei Schwestern und ein weiterer Bruder sind in den Fluchtjahren geboren. Zunächst geht es zu einem Freund des Vaters nach Frankfurt/M., dann nach Köln und schließlich nach Wuppertal, wo die Familie Asyl erhält „Ich habe ganz schnell versucht, mich anzupassen und an der Zukunft zu arbeiten“, erzählt Auel Kelifa. Dazu gehört der einjährige intensive Sprachkurs. Er schafft den Realschulabschluss mit Qualifikation und geht auf das Gymnasium. Fließend spricht er da bereits tigrinisch, arabisch, deutsch und englisch. Tigrinya sei seine Muttersprache, arabisch habe er früh gelernt, um den Koran lesen zu können, erklärt er. Als Latein hinzukommt, „ging bei mir alles durcheinander“, schmunzelt er. So verlässt er die Schule und erwirbt bei der Firma Hochtief den Gesellenbrief als Stahlbetonbauer.

Traumfrau in Afrika

Als ein Freund ihm ein System von Wasserfiltration vorstellt, ist er so begeistert, dass er sich 1993 selbstständig macht. Er verdient gutes Geld, bereist andere Länder, auch Amerika. Später besitzt er eine Firma für Telekommunikation mit 36 Mitarbeitern, arbeitet sehr viel und hat ein gutes Auskommen. In dieser Zeit bittet ihn seine Mutter an der Hochzeit eines Onkels in Eritrea teilzunehmen, was er „nur ihr zu Liebe“ macht. „Ich fühlte mich mehr deutsch als afrikanisch“, sagt Kelifa. Er habe mit dieser Reise das afrikanische Kapitel endgültig abschließen wollen. Doch am vorletzten Tag seines Aufenthalts begegnet er seiner „Traumfrau“ - Aziza. Am zweiten Tag reden sie drei Stunden allein miteinander in einem Café. Dann macht er ihr den Heiratsantrag. Seine Familie wird nach alter Sitte zur Familie der Frau geschickt. Es brechen „die längsten acht Stunden meines Lebens“ an, berichtet Auel Kelifa. Die Familie hat Erkundigungen über ihn eingezogen und dann wird Verlobung gefeiert.

Ausreise über Kenia

Es beginnen schwierige 18 Monate. Die eritreischen Behörden wollen seine Frau nicht ausreisen lassen. „Mein Verstand war in Deutschland, aber mein Herz in Eritrea“, sagt Auel Kelifa. Neun Mal sei er in dieser Zeit nach Afrika geflogen, habe aber nichts erreichen können. Als die älteste Tochter sechs Monate alt ist, zieht die Familie nach Dubai. Doch hier fühlen sie sich nicht wirklich wohl. In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt in Berlin gelingt über die deutsche Botschaft in Nairobi in 2008 endlich die Ausreise. Zuerst kann Auel Kelifa seine Tochter mitnehmen, dann folgt seine Frau.

Während eines Besuchs bei seinem „Vertriebler“, der in Neuenkirchen-Vörden wohnt, entdeckt er die Schönheiten dieses Ortes, findet über das Internet einen netten Vermieter und zieht 2009 hierher. Auch in Neuenkirchen-Vörden bringt Kelifa sich ehrenamtlich ein. Er gehört zu den Gründern des Kindergarten-Fördervereins und betreut ab 2014 die ersten syrischen Kriegsflüchtlinge, die in Neuenkirchen eintreffen. Er lässt sich zum Integrationslotsen ausbilden und arbeitet 1,5 Jahre hauptberuflich bei der Gemeinde, bevor er sich mit einem Dolmetscherbüro selbstständig macht.

Anstrengende Hilfe

Er habe die Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde mit zum Laufen gebracht, irgendwann aber kaum noch Privatsphäre gehabt, erzählt der 45-Jährige. Die Hilfesuchenden seien zum Teil durch den Garten in seine Wohnung gekommen – „an sieben Tagen in der Woche“. Das sei sehr anstrengend gewesen. „Ich habe viel Zeit investiert“, berichtet er. Jetzt ist er als Dolmetscher und Mediator für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), für die Landesaufnahmebehörde (Lab) Hesepe, für die Polizei, das Jugendamt und die Gerichte in den Landkreisen Oldenburg, Vechta und Osnabrück tätig. Auch wenn er viel unterwegs ist, die ehrenamtliche Arbeit hat er nicht ganz eingestellt. So betreut er eine Gruppe von mehr als 40 christlich-orthodoxen Eritreern, die in Osnabrück leben und „viel Schreckliches erfahren“ haben. Über den Bischof habe er den frommen Menschen einen Raum für Gottesdienste vermitteln können, freut er sich. „Das ist der einzige Halt, den sie haben“, erklärt der Muslim, der den in Neuenkirchen-Vörden lebenden Jesiden die grundsätzliche Angst vor Muslimen nehmen konnte.

Kulturschock

Zu seinen Schützlingen gehören auch viele minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. „Die brauchen meine Hilfe noch mehr“, weiß er. Für sie sei das „ein Kulturschock“ und die erste Phase des Aufenthaltes so wichtig für „ein vernünftiges Fundament“. Doch der Prozess laufe zu langsam, weil die Hilfen seiner Meinung nach oft zu spät kommen. Er unterstützt die Jugendlichen beim Spracherwerb und bei der Suche nach einer Ausbildung.

Besonders stolz ist Auel Kelifa auf seine Frau. Sie habe innerhalb von vier Jahren die deutsche Sprache gelernt, einen Hauptschulabschluss erworben und jetzt sogar die Führerscheinprüfung bestanden, strahlt der Ehemann und erzählt, dass Azisa nicht nur orientalisch sehr gut kochen könne. Zum Tee serviert sie heute einen selbst gebackenen „Bienenstich“, der wirklich köstlich schmeckt.