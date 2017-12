Australier frenetisch gefeiert „Carus-Wahnsinn“ im Kulturbahnhof Neuenkirchen

Neuenkirchen-Vörden. Carus Thompsons neunter Auftritt im Neuenkirchener Kulturbahnhof gerät zum gefeierten Comeback des sympathischen Australiers. Als wäre er nie weg gewesen, wird der Singer-Songwriter abgefeiert. Um das nicht zu verpassen, nehmen einige Fans durchaus weite Anreisen in Kauf.

Carus-Konzerte in Neuenkirchen-Vörden fangen nicht erst um 20 Uhr an. Besonders, wenn der Australier schon mehrere Jahre nicht auf Tournee war und der Auftritt in Südoldenburg nur einer von drei Deutschlandterminen ist. Bereits nachmittags läuft im „KuBa“ die von Dieter Blanke liebevoll betitelte „Carus-Mafia“ auf. Blanke, der 2006 dafür verantwortlich war, dass Carus zum ersten Mal in Neuenkirchen spielte, hat auch diesmal wieder den Kontakt zwischen Musiker und Auftrittsort hergestellt.

Fans aus Hamburg, Hameln oder dem Sauerland

Die „Mafia“, das sind Fans aus Hamburg, Hameln oder dem Sauerland, die den verhältnismäßig weiten Weg nach Neuenkirchen nicht scheuen, um den Australier live zu sehen. Wie familiär es dabei zugeht, beweist ein kurzer Blick an den Bühnenrand. Zwischen ihren Eltern, den Carus-Fans, flitzt der Nachwuchs herum. Die Jungs und Mädchen im Kindergartenalter haben „Mickey Mäuse“ auf den Ohren und schlummern nach der ersten Konzertstunde friedlich auf dem Saalboden ein.

Während die Kleinen vorne rechts seelenruhig träumen, tobt im restlichen „KuBa“ der zur Tradition gewordene „Carus-Wahnsinn“. Trotz viereinhalb Jahren Pausen hat man von der ersten Sekunde an das Gefühl, dass der Singer-Songwriter nie wirklich weg war. Der Australier mag sein insgesamt neuntes Konzert in Neuenkirchen geben, von Verschleißspuren aber keine Spur. Im Gegenteil: Man merkt, dass sein Publikum sehnsüchtig gewartet hat. Songs wie „Born with a Broken Heart“ oder „Burn“, die der Familienvater schon öfter im „KuBa“ gesungen hat, trällern fast alle der rund 200 Konzertbesucher textsicher mit.

In Australien ein Star

Begleitet wird Carus Thompson bei seinem neunten Streich erstmals von Greg Arnold, der den Abend mit einigen Solosongs einläutet. Arnold ist in Australien durchaus ein Star. Als Frontmann von Things of Stone and Wood feierte er in den 1990er-Jahren große Erfolge in „Down Under“. Deren größter Hit, „Happy Birthday, Helen“, darf in Neuenkirchen selbstverständlich nicht fehlen.

Carus‘ Songs bereichert Arnold entweder am E-Piano oder an der E-Gitarre. Vor allem das Saitenhandwerk des „Aussies“ steht den neuen Stücken, von denen viele aus der gemeinsamen Feder des Duos stammen, prima zu Gesicht. Doch auch bei älteren Carus-Nummern, wie dem lautstark abgefeierten „Grow to Overthrow“ oder dem eleganten „Thrown“, sorgt die zweite Gitarre zusätzlich zum Wiedererkennungswert auch für Neugier.

Dass ein Carus-Konzert in Neuenkirchen mittlerweile zum Event geworden ist, merkt man daran, dass einige dauerquasselnde Besucher in den hinteren Reihen wohl weniger wegen der Musik gekommen sind. Zum Glück bleibt das eine Randnotiz. Und spätestens bei Thompsons mitreißendem Gang in die Mitte des Publikums, hört jeder zu. „I Found Love“, unverstärkt auf einem Stuhl stehenden gespielt, gehört wieder einmal zu den Gänsehautmomenten des Konzertabends.

Als der letzte Song verklungen ist, macht Thompson sich dann eine alte Fußballer-Weisheit zu Eigen: „Nach dem Konzert ist vor dem Konzert.“ Bis zwei Uhr nachts schläft der Australier kurz auf dem „KuBa“-Dachboden. Dann weckt ihn Freund und Tourmanager Andreas Pusch, um den Australier zum Flughafen nach Hannover zu fahren. Rund 15 Stunden nach dem Konzert im Kulturbahnhof spielt Carus bereits seine nächste Show. Eine Matinee in London.