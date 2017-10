Mathilde Frye übernimmt Werksverkauf bei Reinert in Vörden geht weiter

Neuenkirchen-Vörden . Es geht weiter mit dem Werksverkauf bei Reinert in Vörden: Mathilde Frye übernimmt den Hofladen mitsamt den Angestellten. Wiedereröffnung ist am Dienstag, 10. Oktober 2017, ab 8 Uhr.

Eine gute Nachricht für Vörden und alle Stammkunden. Nachdem die Firma Reinert die Schließung zum 30. September bewirkt hatte, und alle sieben Mitarbeiterinnen die Kündigung erhielten, entschloss sich Mathilde Frye zum Schritt in die Selbstständigkeit. Seit 37 Jahren ist sie bei der Firma Reinert, vormals Sickendiek, beschäftigt. Zunächst in der Produktion tätig, sei sie schließlich im Hofladen gelandet. „Ich bin da so reingerutscht“, lacht die Vördenerin, die mit ihrem alten eingespielten Team mit Petra Knoll, Roswitha Buck, Manuela Klingbeil, Diana Frye, Christine Schulte und Manuela Hemker jetzt weitermacht.

Angebot bleibt bestehen

Es bleibe bei den gewohnten Preisen. „Auch für die Mitarbeiter“, erklärt Mathilde Frye. Und das bisherige Angebot bleibe bestehen: Fleisch und Wurst (Schwein, Rind und Geflügel) unverpackt und ganz frisch, dazu verpackte B-Ware aus der Produktion. Für die neue Betreiberin ist das „ein Neustart zu alten Bedingungen“.

Montags bleibt Ruhetag. Geöffnet wird dienstags und donnerstags von 8 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, sowie mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr, freitags durchgehend von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Was vor mehr als 30 Jahren mit einem Verkaufswagen auf dem Fabrikgelände startete, bleibt also erhalten: ein Frische-Angebot produziert vor Ort.