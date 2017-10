Konzert am 2. Dezember 2017 Carus Thompson wieder im Kulturbahnhof Neuenkirchen

Neuenkirchen-Vörden. Nach fast viereinhalb Jahren Pause kehrt der Australier Carus Thompson am Samstag, 2. Dezember 2017, zurück in den Neuenkirchener Kulturbahnhof. Es wird das insgesamt neunte Konzert im selbst ernannten „Wohnzimmer“ des Singer-Songwriters sein.

Ganze vier Auftritte umfasst Carus Thompsons kleine Europatournee. Neben Konzerten in Hamburg und einem Londoner Vorort lässt sich der „Aussie“ dabei auch einen Abstecher nach Südoldenburg nicht nehmen. „Ich freue mich riesig auf das Konzert im Kulturbahnhof. Es ist immer etwas spezielles, zurück nach Neuenkirchen zu kommen. Egal, ob der Auftritt an einem Montagabend oder an einem Samstag ist, der KuBa ist immer ziemlich voll“, sagt der Musiker.

„Tolle Publikumsreaktionen“

„Die Besucherzahl hat von Konzert zu Konzert zugenommen. Ich habe schon auf der ganzen Welt Konzerte gegeben. Neuenkirchen ist einer der Orte, in denen meine Auftritte immer tolle Publikumsreaktionen hervorrufen. Neuenkirchen und ich, wir passen perfekt zueinander“, lacht der Australier.

„Zwischen dem KuBa und Carus hat sich im Laufe der Jahre eine besondere Beziehung entwickelt. Eigentlich hat er auf jeder Tour seit seiner KuBa-Premiere im Jahr 2006 in Neuenkirchen-Vörden gespielt. Deshalb war klar, dass wir wieder anfragen werden“, erzählt Thompsons Freund und Tourmanager Andreas Pusch. „Vom KuBa kam nach unserer Buchungsanfrage direkt das Signal, Nägel mit Köpfen machen zu wollen“, erinnert sich der Mann, der bei Carus-Konzerten fast immer hinter dem Merchandising-Stand anzutreffen ist.

Der Kontakt zum Kulturbahnhof entstand, wie bei allen acht bisherigen Carus-Konzerten dort, durch Dieter Blanke. „Das bin ich Carus natürlich schuldig, denn nur durch ihn habe ich zehn Jahre als ehrenamtlicher Konzertveranstalter erleben dürfen“, gesteht Blanke, dessen Americana-Konzertreihe es seit dem vergangenen Jahr nicht mehr gibt.

Neues Album „Islands“

Im Gepäck haben wir der Singer-Songwriter aus „Down Under“ nicht nur ganz viele schöne Erinnerungen, sondern auch sein neues Album „Islands“. Inspiration für die neuen Songs fand der Australier bei zwei ganz Großen des Genres. „Ich habe in letzter Zeit viel Bruce Springsteen und John Mellencamp gehört. Ihre Art, Kleinstadtgeschichten zu erzählen, hat mich bei den ‚Island‘-Stücken sehr beeinflusst“, erzählt Thompson, der am 2. Dezember auch seinen Landsmann Greg Arnold als „Special Guest“ mitbringen wird.

Kartenvorverkauf

„Der Kartenverkauf ist schon sehr rege angelaufen“, freut sich KuBa-Vorstandsmitglied Peter Haberer über den bisherigen Vorverkauf. Wer sich sein Ticket für das hochwahrscheinlich sehr gut besuchte – wenn man die bisherigen acht Carus-Besuche als Maßstab nimmt – Konzert sichern möchte, kann das entweder direkt über die Homepage des Kulturbahnhofs ( www.kulturbahnhofneuenkirchen-voerden.de) oder per namentlicher Telefonreservierung unter der Nummer 05493/549590 tun.