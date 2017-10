Rege Resonanz beim „Tag des Kunden“ Männerkarussell in Vörden - und eine Kuh, die Wasser gibt

jup Neuenkirchen-Vörden. Der „Tag des Kunden“ stieß einmal mehr auf erfreuliche Resonanz. Auf Initiative des Vereins Ortsmarketing hatten viele Geschäfte und Lokale in Neuenkirchen-Vörden geöffnet und warben mit besonderen Aktionen.

Ein buntes Bühnen- und Rahmenprogramm lockte zudem die Besucher. Im Ortsteil Neuenkirchen beispielsweise hatte das Haus Münsterland zu verschiedensten Aktionen eingeladen. Für die Großen gab es „Ein Stück Torte und Kaffee satt“ zum bekömmlichen Preis. Neben der stets beliebten Hüpfburg gab es auch ein Kinderschminken. Hier bildete sich selbst gegen Abend noch eine lange Schlange von Interessierten. An einer Holzkuh schließlich konnten große und kleine Bürger sich im Melken üben. Allerdings gab das liebe Vieh Wasser anstatt Milch.

Das Haus der Begegnung öffnete ebenfalls seine Türen und zeigte, wie in der 8500-Einwohner-Gemeinde im Südoldenburgischen Integration wirklich gelebt wird. Mitbürger aus elf Nationen, die in der Gemeinde inzwischen heimisch geworden sind, hatten dazu Spezialitäten aus ihrer Heimat gekocht oder gebacken. Bei Mohammed, Ghassan und Mohamal aus Palästina, die alle drei seit zwei Jahren in der Gemeinde leben, gab es zum Beispiel Petersiliensalat und Teigtaschen mit Spinat. Das warme Essen von Lada aus Kenia fand ebenfalls reißenden Absatz. Am Stand von den beiden Schwestern Regina und Dovile aus Litauen wurde heftig mit interessierten Kunden diskutiert, wie die traditionellen „Ameisenhaufen“, eine süße Spezialität aus dem Baltikum, zubereitet werden.

Die hauptamtliche Integrationsbeauftragte Katharina Schulz stellte unterdessen gemeinsam mit Sabine Rohe vom Kochteam den zweiten Band des „Internationalen Kochbuchs“ vor und nahm dazu Vorbestellungen entgegen. Im Nähcafé zeigte Vera Pohlmann unterdessen, wie man aus alten Stoffen Neues nähen kann. In der Fahrradwerkstatt erläuterte Klaus-Dieter Gebauer einmal mehr, wie er mit zwei Kollegen alte Fahrräder wieder fit macht.

In Vörden feierte ferner das Modehaus Lindemann sein 60-jähriges Jubiläum und lockte mit Rabatten. „Richtig gut verkauft“ habe man, meldete das Verkaufsteam, das zu dritt angetreten war. „Ich bin hier Stammkundin“, lobte eine Dame die beiden Schwestern, die das Geschäft führen – Christiana Schwarze und Andrea Menke. „Die beraten hier so gut, ich hätte sogar gerne noch mehr gekauft“, gab die Kundin zu. Bücherei, Fahrradgeschäft und das Ackerbürgerhaus hatten ebenfalls geöffnet. Auf dem Dorfplatz konnte man dagegen mit Klarmann & Sohn sowie einem Steiger „abheben“. Für die Männer – aber auch viele Frauen – gab es derweil am angekündigten „Männerkarussell“ ein kühles Bier.