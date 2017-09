Verkaufsoffener Sonntag „Tag des Kunden“ in Neuenkirchen und Vörden

Neuenkirchen-Vörden. An der Einfahrt zum neuen Baugebiet am Erlenweg in Neuenkirchen parkt in dieser Woche das EWE-Infomobil. Die Firma Frank Niepel informiert hier rund um Fernsehen, Telefon und Internet und ist damit auch am Sonntag, 1. Oktober,beim „Tag des Kunden“ auf dem Dorfplatz Vörden zu finden.

Von 14 bis 18 Uhr laden die Geschäftsleute und Ehrenamtlichen beider Ortsteile auf Initiative des Vereins Ortsmarketing dann wieder zum „Tag des Kunden“ ein. Wie in den Vorjahren gibt es den kostenlosen Bustransfer, ab 14 Uhr halbstündig ab Busbahnhof Oberschule, ab 14.15 Uhr halbstündig ab LzO Vörden. Die letzte Fahrt startet um 18.15 Uhr von Vörden. Beim Schwarzen Ross in Neuenkirchen hat jeder Gast mit drei Losen die Chance auf Freigetränke, während es auf dem Saal Kaffee und Kuchen gibt. Um 15.30 Uhr treten hier die Tanzzwerge Neuenkirchen auf. Im „Kleinen Kaufhaus“ gibt es tolle Modeartikel zum ganz kleinen Preis.

Familienfest

Zum Kinder- und Familienfest lädt das Haus Münsterland in der Großen Straße ein. Im Biergarten wartet eine Hüpfburg, es gibt Kinderschminken, Spiele, Waffeln und einen Imbiss. Im Haus der Begegnung „Alte Molkerei“ dürfen die Gäste Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern probieren und sich über den geplanten zweiten Band des „Internationalen Kochbuchs“ informieren. Hier können im Nähcafé kleine Arbeiten „Aus Alt mach Neu“ unter Anleitung gefertigt werden. Die Fahrradwerkstatt lädt ebenfalls zum Tag der offenen Tür und bietet dazu ein Quiz an.

Sonderpreise

In der Eschstraße in Neuenkirchen stellt Fahrradfachmann Dominik Becker neue E-Bike-Modelle vor und lädt zum Probefahren und zu „Häppchen und Schnäppchen“ ein. Das Zweiradfachgeschäft Josef Böckmann in der Lindenstraße in Vörden gestaltet einen „Tag der Sonderpreise“. Im Ackerbürgerhaus bietet der Heimatverein Vörden wieder Kaffee und Kuchen an und öffnet dazu auch die Tore des Schlachtereimuseums. Das Modehaus Lindemann in Vörden lädt zum Jubiläumsverkauf ein. Die Gemeindebücherei Vörden lockt mit einem Bücherflohmarkt.

Das größte Angebot an Information und Unterhaltung findet sich auf dem Vördener Dorfplatz. Der Gala-Bau-Betrieb Klaus Kramer stellt „Elmo“ vor, die thermische Unkrautbekämpfung ohne Chemie. Olli Karrasch bietet Hüpfburg und Torwandschießen an. Die Feuerwehr Vörden ist mit einer Ausstellung dabei, ebenso die Firma Klarmann & Sohn. Das Eiscafé Kiru bietet Kaffee und Kuchen an und präsentiert Oldtimer, Trecker und ein „Männerkarussell“. Dazu findet sich auf dem Dorfplatz das EWE-Infomobil mit der Firma Niepel.