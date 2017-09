Bauausschuss stellt mehrere Weichen Verdichtung im Ortskern von Neuenkirchen wird forciert

Neuenkirchen-Vörden. Die Verdichtung von älteren und die Erweiterung von neueren Siedlungsgebieten stand – wie angekündigt – im Mittelpunkt der jüngsten Bau- und Umweltausschusssitzung in Neuenkirchen-Vörden.

Dabei gaben die Kommunalpolitiker unter anderem grünes Licht für eine Überarbeitung der planungsrechtlichen Festsetzungen im Ortskern vom Kirchplatz/Große Straße bis zur Johanniterstraße/Krebsbach.

Sektor von Kirchplatz bis Krebsbach

Denn dort – im Zentrum von Neuenkirchen – gebe es inzwischen ein konkretes Interesse von Investoren und Eigentürmern an mehreren Bauprojekten, so Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen. Zudem sei im gesamten Gemeindegebiet „der Druck auf dem Wohnungsmarkt weiterhin groß. “

Am Ende fiel der Beschluss für eine 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Ortskern Neuenkirchen“ im Fachausschuss einmütig aus. Lediglich CDU-Ratsherr Bernhard Wessel nahm nicht an der Abstimmung teil. Die planungsrechtlichen Festsetzungen – also die baulichen „Spielregeln“ dort – werden somit neu bestimmt, wenn (was nun als wahrscheinlich gilt) auch der gesamte Gemeinderat in seiner Zusammenkunft am 26. Oktober mehrheitlich der Vorlage zustimmt. Anschließend können im nächsten Schritt in dem Sektor bestehende Vorplanungen für Bauprojekte konkretisiert werden.

Pläne für Auf der Röte zugestimmt

Zufrieden dürfte auch jene Bürger in Vörden sein, die als Anlieger im Bereich Auf der Röte eigene Bauabsichten formuliert hatten. Dort – in der Nähe der beiden Straßen Am Reuteteich und Bohnenkamp – sollen sie mittelfristig ihre bestehende Siedlung weiter verdichten können. Auch hier votierte der Bauausschuss einstimmig für die Verwaltungsvorlage bzw. den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes. Auch hier gilt die Zustimmung des kompletten Rates in dessen Versammlung Ende Oktober als wahrscheinlich, damit anschließend das entsprechende Bauleitplanverfahren fortgeführt werden kann.

VoBa will weitere Wohnbaufläche erschließen

Ausdrücklich empfohlen hat der Bauausschuss auch die Ausweisung einer zusätzlichen Wohnbaufläche im Ortsteil Neuenkirchen – und zwar nördlich des neuen Baugebietes Westlich der Holdorfer Straße. Erschließung und Vermarktung sollen auch hier durch die örtliche Volksbank erfolgen.