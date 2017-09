IGNV-Ratsherr Hoppe ist kritisch Fragen zum Gefahrstofflager im Vördener Bauausschuss

Neuenkirchen-Vörden. Der Antrag der Imperial GmbH auf Errichtung eines Gefahrstofflagers auf dem Gebiet der Gemeinde Rieste im interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Niedersachsenpark hat nun auch ein erstes Gremium des Rates in Neuenkirchen-Vörden beschäftigt – den Bau- und Umweltausschuss.

Ortspolitiker Heinrich Hoppe (aus den Reihen der Wählergemeinschaft IGNV) bat dabei Bürgermeister Ansgar Brockmann und Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen um nähere Auskünfte.

Beide Verwaltungsvertreter verwiesen anschließend darauf, dass eine Delegation aus Rieste (dortige Ratsmitglieder und Feuerwehrkräfte) sich vor Ort in Münster über ein vergleichbares Werk der Firma Imperial informiert habe. Dabei sei die Abordnung der Nachbargemeinde vom Aufsichtsratsmitglied der Niedersachsenpark GmbH, Ratsherr Hermann Schütte (SPD), begleitet worden. „Aus dieser Gruppe sind danach keine Befürchtungen, die gegen eine Ansiedlung der Firma sprechen, geäußert worden“, sagte Bürgermeister Brockmann. Zudem sei das Gefahrstofflager in den vergangenen Wochen mehrfach Thema in der Gesellschafterversammlung der Park-GmbH gewesen. „Wir waren und sind uns sehr sicher, dass das Lager für Firmen in unserer Region ein Gewinn sein wird“, betonte Brockmann.

Antrag der Imperial GmbH liegt bereits in Rieste aus

Ratsmitglied Hoppe (Vörden) teilte diese Sichtweise nicht und verwies in der Ausschussdebatte darauf, bereits selbst Einblick in die Antragsunterlagen der Imperial GmbH genommen zu haben. Diese lägen aktuell im Rathaus an der Bahnhofstraße in Rieste öffentlich aus. Ihn störe, so Hoppe, dass – nach seiner Interpretation des Gelesenen – theoretisch auch eine Einlagerung von Stoffen, „die toxisch oder hochgiftig sind“, in einem solchen Gefahrstofflager möglich sei. Er und andere Kommunalpolitiker wollen deshalb am Ball bleiben und zeitnah weitere Informationen einholen.

Bauamtsleiter Rolfsen teilte mit, dass die Firma Imperial GmbH angeboten habe, bei Nachfragen allen interessierten Bürgern ausführlich Rede und Antwort zu stehen.