Mittelzusage bis ins Jahr 2020 Gemeinde fördert Haus der Begegnung in Neuenkirchen weiter

Neuenkichen-Vörden. Die Gemeinde soll auch in den kommenden drei Jahren (2018 bis 2020) die Mietkosten für das örtliche Integrationszentrum „Haus der Begegnung“ anteilig mitfinanzieren. Zusammen mit anderen Geldgebern.

So hat es der Sozialausschuss einmütig dem Gemeinderat für dessen finales Votum am 26. Oktober empfohlen. Aktuell zahlt die Kommune im Jahr 2017 einen Gesamtbeitrag von 1665 Euro für das Gebäude an der Holdorfer Straße.

Generell lobten die Ausschussmitglieder aller Fraktionen die bisherige Arbeit und die zunehmenden Angebote des Integrationszentrums für ausländische und deutsche (Neu-)Bürger. „So, wie es läuft, ist es eine super Sache“, stellte Bernhard Wessel als Sprecher für die CDU/IGNV-Gruppe fest: „Das ist ein dort professionelles Angebot, das ist ein Gewinn.“

Ähnlich sah es auch die Ausschussvorsitzende Nicole Karadag für die SPD/FDP-Fraktion. „Wir sind froh über diese Institution. Es ist wirklich ein gemeinsamer Treffpunkt geworden für Ausländer und Deutsche“, so die Sozialdemokratin. Bürgermeister Ansgar Brockmann bezeichnete das Haus der Begegnung als eine „bisher für die Gemeinde sehr, sehr günstige Einrichtung.“

In dem Integrationszentrum werden neben Sprachkursen für Erwachsene und Hilfen zur beruflichen Eingliederung unter anderem auch Projekte wie das Nähcafe, eine Fahrradwerkstatt, internationale Koch-Abende, ein internationales Willkommenscafe, Spieleabende und ein Offener Bücherschrank angeboten.