Verschiedene Projektanfragen Nachverdichtung im Ortskern von Neuenkirchen geplant

Auf diesem Grundstück im vorderen Bereich der Johanniterstraße ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses geplant. Foto: Ilona Uphaus

Neuenkirchen-Vörden. In der Gemeindeverwaltung wird die angedachte Nachverdichtung im Ortskern von Neuenkirchen begrüßt. Nun ist auch die Meinung der Gemeinderatsmitglieder gefragt. Zunächst am Donnerstag, 3. August 2017, in einer Bauausschusssitzung.