Neuenkirchen-Vörden. Die Hoffnungen, im Titelkampf der 2. Regionalliga Nord-West ein kleines Wörtchen mitreden zu können, müssen die Korbjägerinnen des TV Vörden vorerst begraben. Gegen Hannover und in Göttingen verließen die Südoldenburgerinnen das Spielfeld nicht als Siegerinnen.

Ein ambitioniertes Programm lag vor den Vördenerinnen, so viel war vor diesem Spieltag klar. Nachdem der Heimauftritt gegen den TK Hannover II um 13 Uhr beginnen sollte, wartete 22 Stunden später der nächste Anpfiff bei der BG Göttingen II auf den TVV. Im Nachhinein lässt sich sagen, dass es vielleicht etwas zu ambitioniert war. Sowohl gegen Hannover (54:67), als auch in Göttingen (62:67) reichte es für Vörden nicht zum Sieg.

"Über die Niederlage dürfen wir uns nicht beschweren. Es waren zwar nur Kleinigkeiten, aber die hat Hannover besser gemacht als wir", lautete das nüchterne Fazit von TVV-Trainer Steffen Schorer nach der ersten Niederlage des Wochenende. Der Übungsleiter der Südoldenburgerinnen ärgerte sich besonders über die eigentlich gute Ausgangsposition, die seine Spielerinnen nicht nutzen konnten. "In der zweiten Halbzeit haben wir unter unseren Möglichkeiten gespielt. Mit der Leistung des ersten Durchgangs wäre mehr drin gewesen."

Mit der Beschreibung, dass Vörden in zwei Hälften zwei Gesichter zeigte, liegt der Coach goldrichtig. Dank einer stabilen Defensive, abwechslungsreichen Offensivaktionen und einer geschlossenen Teamleistung lag Vörden in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit zehn Punkten vorne. In die Pause ging es für Topscorerin Malea Sprehe (14 Punkte) und den TVV mit einer 32:26-Führung.

Hannover benötigte nach dem Kabinengang jedoch nur 60 Sekunden, um auszugleichen. Der TKH spielte fortan seine körperliche Überlegenheit konsequent aus und nutzte die Schwächephase des TVV eiskalt. Die Gastgeberinnen nahmen viele schlechte Würfe und durften sich über die verdiente Heimniederlage am Ende nicht beschweren.

Frühe Abfahrt nach Göttingen

Die fehlende Regeneration merkte man den Vördenerinnen tags darauf an. Das Heimteam zog direkt auf 6:0 davon, die frühe Abfahrt (7 Uhr) in Richtung Göttingen steckte den TVV-Damen merklich in den Knochen. Umso erstaunlicher war die prompte Wendung. Ab der fünften Spielminute fanden die Vördenerinnen ihren Rhythmus und setzten sich bis zum Ende des ersten Viertels auf 18:12 ab.

Nachdem die Partie bis zur Halbzeitpause relativ ausgeglichen, aber mit kleinen Vorteilen für die BG, verlief (33:32 für Göttingen), gehörte das dritte Viertel zunächst den Gastgeberinnen. Vörden kam mit Göttingens Zonenverteidigung nicht zurecht und lag zwischenzeitlich mit 41:53 im Hintertreffen.

Am Ende reichen die Kräfte nicht

Im Schlussabschnitt zeigten die abermals von Malea Sprehe (18) angeführten TVV-Damen Kampfgeist. Sie schlossen die Lücke und kamen auf 55:58 heran. Doch dann rächte sich der Spielplan. Konzentration und Trefferquote ließen bei den Schorer-Schützlingen deutlich nach. Göttingen versenkte zwei Dreier und damit auch endgültig die Erfolgshoffnungen der Südoldenburgerinnen.

"Göttingen hat verdient gewonnen, aber wir haben nicht verdient verloren", so die zwiespältige Analyse von Steffen Schorer. Der Coach war stolz auf sein Team und zufrieden mit der Leistung. "Wir haben die richtige Reaktion auf die zweite Halbzeit des Hannover-Spiels gezeigt. Es hat einfach zu lange gedauert, bis wir die richtigen Mittel gegen die Zonenverteidigung der BG gefunden hatten", urteilte der TVV-Trainer.

Drei Wochen ohne Pflichtspiel

Aufgrund des straffen Programms freuen sich Schorer und seine Spielerinnen nun auf etwas entspanntere Wochen. "Zwei Niederlagen an einem Wochenende, gerade gegen zwei direkte Konkurrentinnen, sind natürlich unbefriedigend. Jetzt haben wir erstmal drei Wochen Zeit, um die gewonnenen Erkenntnisse zu verarbeiten."

In der Tabelle liegen die TVV-Damen (fünf Siege, vier Niederlagen) nun zwischen der BG Göttingen II (3., 5/1) und dem TK Hannover II (5., 4/2). Weiter geht es für die Vördenerinnen am 12. Februar 2022 mit einem Auswärtsspiel beim TSV Lamstedt (2., 6/2).