Neuenkirchen-Vörden. Finanziert die Gemeinde das neue Feuerwehrhaus im Ortsteil Vörden selbst oder entscheidet sie sich für eine privatwirtschaftliche Investorenlösung und pachtet es? Im Rat nimmt die Diskussion jetzt Fahrt auf.

Die Ortspolitiker werden "im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Frühjahr entscheiden, ob das Gebäude klassisch als eigene Baumaßnahme oder im Rahmen einer Investorenlösung errichtet werden soll", hatte Bürgermeister Ansgar Brockmann bereits zu Jahresbeginn 2022 auf der Internetseite der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden angekündigt. Dass der Neubau an der Landesstraße 76/Lindenstraße kommt, ist dabei unter den Ortspolitikern weitgehend unstrittig. Auch das Grundstück für das Vorhaben sei bereits erworben worden, verdeutlichte Brockmann.

Erste Schätzung geht von 4,1 Millionen Euro aus

Eine erste Baukostenschätzung des Fachbüros IBR aus Hinnenkamp-Ahe aus dem Sommer 2021 geht von rund 4,1 Millionen Euro aus, die brutto für das neue Feuerwehrhaus in Vörden notwendig sind. Das aktuell genutzte Gebäude in einer Siedlung am Heiligen Wall gilt dagegen als überholt und nicht mehr zeitgemäß. Ausstattung und Größe dort entsprechen nicht mehr den Notwendigkeiten für eine moderne, schlagkräftige Feuerwehr.

Der bisher bekannte Vorentwurf für das künftige Feuerwehrgerätehaus sieht unter anderem auch Lager-, Werkstatt-, Gruppen- und Schulungsräume vor. Dazu kämen Umkleide- und Sanitärräume, eine Waschanlage sowie sechs Stellplätze für Einsatzfahrzeuge. Auch die Option einer späteren baulichen Erweiterung wäre gegeben. Von der örtlichen Feuerwehrführung in Vörden um Ortsbrandmeister Markus Hanke und dessen Stellvertreter, Stefan Rechtien, wird diese Planung unterstüzt.

Öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen

Der Rat wird sich mit der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und einem möglichen Konzept in den kommenden Wochen und Monaten befassen: Zum einen zunächst hinter verschlossenen Türen, um sich selbst durch Fachleute noch eingehender informieren zu lassen. Zum anderen anschließend in mehreren öffentlichen Beratungen. Hier werden dann final auch die entsprechenden Beschlüsse erfolgen.