Erleichterung in Vörden über den Fortbestand einer Post-Filiale

Die Deutsche Post AG wird auch künftig eine Anlaufstelle im Ortsteil Vörden anbieten (Symbolfoto).

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Der Erhalt einer Post-Filiale im Ortsteil Vörden ist von Gemeindeverantwortlichen ausdrücklich begrüßt worden.

"Wir können von Glück sprechen, dass sich Familie Niepel dem Ort so sehr verbunden fühlt" und nun eine Service-Filiale in ihrem Geschäft an der Osnabrücker Straße 41 – gegenüber des Busbahnhofes und der Grundschule – einrichten werde, erkl