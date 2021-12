Neuenkirchen-Vörden: Anmeldung per Mausklick für neues Kita-Jahr

In der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden stehen fünf Kita-Einrichtungen und vier Großtagespflegestellen als Betreuungsangebot bereit (Symbolfoto).

Neuenkirchen-Vörden. Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2022/23 sind in Neuenkirchen-Vörden bis Mitte Januar möglich.

Plätze können laut Pressemitteilung der Gemeinde "bequem per Mausklick" im Internet gesichert werden. Das Angebot gilt für die Betreuung in den fünf örtlichen Kindertagesstätten sowie in Kindertagespflege. Das neue Kindergartenjahr beginnt