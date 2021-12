Polizei stoppt in Vörden die Weiterfahrt eines 21-Jährigen

Die Polizei stoppte einen jungen Autofahrer in Vörden (Symbolfoto).

dpa/Carsten Rehder

Neuenkirchen-Vörden. Die Polizei hat die Weiterfahrt eines 21-Jährigen im Ortsteil Vörden gestoppt. Der Autofahrer stand offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss.

Am Ersten Weihnachtstag war der junge Mann gegen 15.30 Uhr in der Große Hinterstraße – nahe der Ortsdurchfahrt/L78 sowie der evangelischen Kirche – von den Beamten angehalten und kontrolliert worden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung