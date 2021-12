Volksbank spendet in Neuenkirchen-Vörden 18.650 Euro an Vereine

Pünktlich zum Weihnachtsfest überreichen die Bankvorstände Ralf Claus und Reinhard Rehling (von links) Spenden in Höhe von 18.650 Euro an Vereine und Organisationen in Neuenkirchen-Vörden.

Volksbank/Böckermann

Neuenkirchen-Vörden. 18.650 Euro spenden die Volksbank-Niederlassungen Neuenkirchen und Vörden in diesem Jahr für Vereine und gemeinnützige Organisationen.

„Das ist die höchste Summe, die wir bislang an Vereine ausgegeben haben“, betont Ralf Claus, Vorstand der Volksbank Dammer Berge eG, in einer Pressemitteilung. Insgesamt 17 Organisationen und Vereine erhalten demnach eine Zuwendung. In dies